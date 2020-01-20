«Глория» в Испании: есть жертвы

На Испанию в ночь на 20 января обрушился шторм «Глория», погибли 3 человека.На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой.Власти 33 провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации.Наивысший — «красный» уровень — введен в Теруэле, Альбасете, Мурсии, Барселоне, Таррагоне, Жироне, Валенсии, Кастельоне и Аликанте.Закрыты многие парки и школы, а также аэропорт Аликанте и порты Гандии и Форментеры.Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.Синоптики предупреждают, что непогода продлится до среды, 23 января.