Король Испании отправляется на форум против антисемитизма в Израиль

Лидеры России, США, Франции, Великобритании и Германии выступят на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в «Яд Вашеме». Испанию в Иерусалиме будет представлять король Фелипе.Сорок семь глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!»Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, организованный Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с Мемориальным комплексом истории Холокоста «Яд Вашем», состоится 23 января 2020 года на площади Варшавского гетто в «Яд Вашеме», Иерусалим. Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста.«Это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвященное проблеме антисемитизма, –заявил инициатор проведения Форума, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности».