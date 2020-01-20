Мошенники продавали прописку русским и украинцам

Испанская полиция задержала в Валенсии мужчину и женщину, которые навязывали русским и украинцам регистрацию по месту жительства.За эту услугу пара требовала 100 евро.Задержанным предъявлено обвинение в нарушении прав иностранных граждан и Закона об иностранцах.Расследование началось в декабре прошлого года после жалобы, поступившей от иностранца. Он заявил, что у него вымогали 50 евро за предоставление регистрации. Между тем, как отмечает издание, мужчина уже заплатил ранее эквивалентную сумму за эту услугу, чтобы ходатайствовать о предоставлении убежища.Правоохранительные органы выяснили, что клиентов в основном подыскивала женщина через социальные сети, общаясь с ними на русском языке. А мужчина занимался их оформлением. Жилье же принадлежит родственнику задержанных.На момент расследования в нем были зарегистрированы 11 иностранцев. Все они засчитывали на предоставление убежища в Испании.Для этой процедуры регистрация по месту жительства не нужна, потому действия задержанных носили мошеннический характер.