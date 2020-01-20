Полиция Испании задержала ОПГ из бывшего СССР

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В Испании была арестована организованная преступная группа граждан Украины, Латвии и России, занимавшаяся изготовлением поддельных сигарет в муниципалитете Седелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).

Склад находился в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба) — сказано в сообщении Национальной полиции.

При обыске было обнаружено 54,5 тысячи пачек сигарет под известным брендом.

Задержаны семь человек – трое граждан Украины, трое Латвии и один России. Им предъявлены обвинения в контрабанде, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.

Сигареты распространялись на территории Испании и стран ЕС.

В операции участвовали сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства.

russianspain.com

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