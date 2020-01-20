Испания не собирается прощать мятежных каталонцев

Суд над бывшим руководством правоохранительных органов Каталонии в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году начался сегодня, 20 января, в Национальном суде Испании.На скамье подсудимых — экс-глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Жозеп Луис Траперо, бывший директор каталонских правоохранительных органов Пере Солер, бывший секретарь внутренних дел женералитета Сезар Пуч, а также лейтенант Тереса Лаплана.Обвинение считает, что они «воспрепятствовали выполнению судебных решений» в связи с проведением референдума о независимости.Траперо, Солеру и Пучу предъявлены обвинения в восстании, прокуратура требует приговорить их к одиннадцати годам заключения. Лаплану обвиняют в мятеже, она может быть приговорена к четырем годам заключения.Суд будет рассматривать действия каталонских силовиков в первую очередь в связи с двумя эпизодами. Первое – события 20 и 21 сентября у здания Совета экономики в Барселоне, где Гражданская гвардия проводила обыски. Тогда около здания собрались несколько сотен человек, которые не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы. По мнению следствия, подсудимые не обеспечили необходимые меры безопасности.Второе – день проведения голосования, 1 октября 2017 года. По мнению судебного следствия, руководство правоохранительных органов Каталонии не предпринимало никаких действий в день проведения референдума, хотя он проходил нелегально и были соответствующие судебные решения о недопущении голосования – сообщает «РИА – Новости».Предполагается, что суд продлится до марта.В ходе заседаний будут опрошены около сотни свидетелей, включая бывшее каталонское руководство (в том числе отбывающих наказание бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса и бывшего советника внутренних дел регионального правительства Жоакима Форна). Кроме того, показания даст экс-глава женералитета Каталонии Артур Мас (2010-2016), лишенный судом права занимать выборные должности в связи с проведением опроса о независимости 9 ноября 2014 года.Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трех суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.