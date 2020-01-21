Аэропорт Мадрида: снова бастуют

В аэропорту Мадрида сегодня, 20 января, стартовала бессрочная забастовка уборщиков.Работники клининговой службы аэропорта «Барахас» испанской столицы недовольны своими условиями труда и при поддержке профсоюзов намерены добиваться их улучшения.Они жалуются на большую нагрузку. В частности, они требуют расширения штата, улучшения социальных условий и изменение графиков в пользу увеличения количества выходных – сообщает echo.msk.ru.В одном из профсоюзов, поддержавших акцию, предупреждают, что, если ситуация не изменится, текущие условия негативно скажутся на здоровье работников, что в любом случае повлечет большие расходы со стороны аэропорта.Забастовка затронула работу трех терминалов, в ней принимают участие более 260 уборщиков. Привлечь внимание к сложившейся ситуации они решили, когда стало ясно, что длительные переговоры не приносят результатов.Акция началась в 7 утра по местному времени 20 января.Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности мадридского аэропорта также планируют провести свою забастовку из-за несоблюдения условий труда и обязанностей по зарплате. Она начнется в феврале.