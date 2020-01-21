Презентация Москвы как турнаправления на выставке в Мадриде

Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur, которая пройдет с 22 по 26 января в Мадриде.На столичном стенде презентуют городские объекты, гостиничные комплексы и туристические компании – всего 28 проектов. Среди них — ВДНХ, парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно» и фестивали цикла «Московские сезоны» — сообщается на сайте московской мэрии.Посетителям предложат взять путеводители и компактные складные карты, а также поучаствовать в интерактивных программах — совершить полет над Москвой или отправиться в виртуальное путешествие в мир художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича, и непременно — продегустировать известное во всем мире российское мороженое.При оформлении стенда использовали витражные образы архитектурных символов Москвы — Кремля и знаменитых высотных домов. В 2019 году этот дизайн удостоился специальных наград на выставках World Travel Market в Лондоне и IBTM World в Барселоне.«Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.По ее словам, цель Москвы на 2020 год — добиться дальнейшего роста туристического потока.