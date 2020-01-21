Испания готова спасать климат планеты..за счет ЕС, конечно

Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.Власти Испании одобрили сегодня, 21 января, соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.Об этом заявила на пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера – сообщает ТАСС.Эта инициатива находилась в повестке дня кабмина с сентября прошлого года. Объявление чрезвычайной климатической ситуации представляет собой своего рода декларацию о политических намерениях и определяет путь, по которому должна следовать Испания для декарбонизации, сокращения выбросов и для борьбы с последствиями изменения климата.«Мы утвердили по соглашению Совета министров декларацию по чрезвычайной климатической ситуации», — отметила Рибера. В свою очередь, официальный представитель правительства страны Мария Хесус Монтеро добавила, что «нужно в срочном порядке взяться за вопрос изменения климата», поскольку «на кону стоит многое».Как отметили в кабмине страны, цель этого шага состоит в «содействии экологическому переходу через государственную политику, которая ставит в центр подданных» Королевства. Ожидается, что первые пять мер будут принять уже в течение 100 дней.По данным газеты El Diario, в рамках решения властей страны Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) страны должен будет рассмотреть закон о климатическом изменении. Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.Напомним, что в декабре прошлого года главы государств и правительств остающихся в ЕС государств (за исключением Польши) на саммите в Брюсселе поставили цель к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной, то есть свести ее влияние на климат к нулю.В заявлении выражалась поддержка планам Европейского инвестиционного банка, озвученным в июле 2019 года, выделить на финансирование проектов «зеленой энергетики» 1 трлн евро в период с 2021 по 2030 годы. Участники саммита также поддержали намерение Еврокомиссии выделить на эти нужды дополнительно 100 млрд евро из бюджета ЕС в течение следующего семилетнего бюджетного цикла Евросоюза (2021-2027 гг.).