Внук основателя банка Santander осужден за контрабанду

Банкир пытался вывезти картину Пикассо из Испании. Суд приговорил его к штрафу и 1,5 годам тюрьмы.Суд в Мадриде приговорил 83-летнего миллиардера и экс-банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 52,4 млн евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо «Голова молодой женщины» за пределы Испании для продажи на аукционе в Лондоне.Картина была обнаружена на яхте Хайме Ботина в порту французской Корсики в 2015 году.Принадлежащая Ботину картина ранее была признана национальным достоянием Испании, поэтому не может вывозиться за пределы Королевства.Суд также постановил, что картина должна быть конфискована и передана государству. Миллиардер имеет право на апелляцию.Ботин вряд ли отправится за решетку, так как в Испании обвиняемые, получившие сроки менее двух лет, чаще всего отбывают их условно. Кроме того, суд принимает во внимание возраст обвиняемого – считает BBC.Обвинения Ботину ему были предъявлены в 2017 году. Прокуратура требовала приговорить его к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 млн евро.Согласно испанскому законодательству, любое произведение искусства возрастом более 100 лет, которое считается важным с точки зрения истории и культуры страны, объявляется национальным достоянием, даже если находится в частной собственности.Если собственники произведения хотят вывезти его за границу, они должны получить специальное разрешение от министерства культуры Испании. Ботину, который купил картину в Лондоне в 1977 году, уже отказывали в вывозе ее за рубеж.В суде он утверждал, что в 2015 пытался перевезти полотно в Женеву на хранение. Суд в Мадриде подчеркнул, что еще в 2012 году лондонский аукционный дом Christie's предупредил его о необходимости получить разрешение от испанских властей на продажу полотна в Лондоне.Несмотря на это, как было сказано в суде, Ботин взял картину в порт Валенсии и приказал капитану своей яхты спрятать ее, чтобы ее не нашли власти.В 2015 году яхта остановилась на Корсике, где французские таможенники обнаружили полотно в каюте капитана.Пикассо написал «Голову молодой женщины» в 1906 году во время своего госольского периода, когда он находился под сильным влиянием каталонской живописи и художников Пиренейского полуострова.В настоящее время картина, которая оценивается в 26 млн евро, находится на хранении в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.Хайме Ботин — внук основателя банка Santander и сам был заместителем главы банка до 2004 года.Он проходит в качестве обвиняемого по другому делу об уклонении от уплаты налогов в размере миллиона евро.По этому делу миллиардеру грозит два года заключения.