Шторм продолжает убивать

Число жертв шторма «Глория» в Испании, по состоянию на 22 января, официально составило пять человек – сообщает noticia.ru.Тело 55-летнего гражданина Украины обнаружено недалеко от торгового центра в муниципалитете Каркахенте (Валенсия). По данным информационного агентства Europa Press, которое ссылается на источники в Гражданской гвардии, причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение, учитывая, что не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Тем не менее, точные обстоятельства смерти еще предстоит установить.Ранее сообщалось о четырёх жертвах «Глории». В провинции Валенсия было найдено тело 71-летнего пенсионера. Его обнаружили лежащим в снегу в труднодоступной местности в районе муниципалитета Мохенте. Он погиб от холода. Другая жертва непогоды — 63-летний мужчина из Авилы. В воскресенье он работал у себя в огороде. Порыв ветра снес часть кровли, которая попал ему в голову. Тело пенсионера нашли в понедельник. В Гандии (Валенсия) погибла бездомная женщина, которая спала в парке. Одного мужчину насмерть сбил автомобиль из-за снегопада. Это произошло в тот момент, когда он ставил цепи на свою машину.