Митрополит Иларион обвиняет СМИ в дезинформации

Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании.Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью «РИА – Новости» назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.В декабре прошлого года «Новая газета» опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополиту пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг «Собеседник». При этом в январе этого года тот же «Собеседник» написал, что в собственности архиерея есть шестикомнатная квартира возле «Третьяковской» за 25 миллионов рублей.На просьбу прокомментировать сообщения СМИ представитель Русской православной церкви заметил, что «дезинформация о квартире за миллион евро в Испании была опровергнута не только в «Собеседнике», но и в ряде других изданий». «Но кому интересны опровержения? Если есть заказ на компромат, интересует компромат, а не реальность», — отметил митрополит.В то же время он признал, что квартира возле метро «Третьяковская» у него действительно есть, «но только не шестикомнатная — а четырехкомнатная»: «Площадь ее — 89 квадратных метров. Сколько она стоит сейчас, не знаю, куплена была в 2005 году за 6 миллионов рублей», — поделился архиерей.Он пояснил, что есть архиереи, которых церковь обеспечивает всем необходимым, включая жилье. Как правило, епархиальные архиереи живут в квартирах или домах, принадлежащих церкви. А архиереи, не имеющие епархий, нередко живут на собственном обеспечении (сам владыка Иларион не имеет епархии).«Когда я был монахом Виленского Свято-Духова монастыря, я там жил на полном монастырском иждивении. Потом я служил на приходах, при которых были жилые помещения. В Вене жил на съемной квартире, а в Будапеште на церковной. А вот к должности председателя Отдела внешних церковных связей квартира не прилагается. Поэтому с тех пор, как вернулся в Москву из Вены, живу в собственном, а не в церковном жилье, как и все другие сотрудники отдела», — добавил представитель РПЦ.Для справки:(в миру Григо́рий Вале́риевич Алфе́ев; род. 24 июля 1966, Москва, СССР) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси, богослов, патролог, церковный историк, композитор и педагог. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, постоянный член Священного синода, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве. Председатель объединенного диссертационного совета Д 999.073.04 по теологии общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.