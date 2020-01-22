Морская вода на улицах испанских городов

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма.Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею. Виной всему мощный шторм «Глория», обрушившийся на Средиземноморье. Местами волны достигают семиметровой высоты и полностью перехлестывают через крыши домов на Майорке.Жертвами стихии стали минимум четыре человека, еще десятки пострадали. 200 тыс. человек остались без электричества.На севере страны и в горах шторм вызвал обильные снегопады. В некоторых частях региона уровень опасности «красный», временно прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыты аэропорты.Напомним, что шторм «Глория» обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. «Оранжевый» и «желтый» уровни опасности продолжают действовать в десяти провинциях из-за сильных ветров, волн, снега, а также риска возникновения льда и лавин. 22 января там тоже прогнозируются сильные дожди и наводнения. Похолодание и дожди уже достигли юга страны.