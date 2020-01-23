Непогода продолжает уносить жизни людей

Число жертв холодного циклона, сопровождающегося сильными порывами ветра, снегопадом, высокими волнами, выходом из берегов рек в Испании достигло восьми человек, несколько числятся пропавшими без вести, десятки пострадали.Вчера, 22 января, днем, было обнаружено тело женщины, которая погибла после обрушения здания в Алькое (провинция Аликанте), Гражданская гвардия обнаружила погибшего в русле реки Гуадалест (провинция Аликанте). Еще один мужчина в провинции Альмерия погиб в своей теплице, обрушившейся в результате ударов града.Сто двадцать тысяч человек остались без электричества из-за аварии на линии электропередач в Арагоне. Десятки дорог закрыты, в некоторых районах поезда ходят с увеличенными интервалами, в некоторых муниципалитетах закрыты школы. Только в Каталонии помощь была оказана почти 70 жителям, 59 из них были доставлены в больницы.Удар волн, вызванных штормом «Глория», привел к значительным разрушениям к югу от Барселоны, в дельте реки Эбро, самой полноводной в Испании. Шторм разрушил пляжные сооружения, привел к остановке движения на многих дорогах и нарушению энергоснабжения. Мэр района дельты Луис Солер заявил, что никогда ранее не сталкивался с таким природным бедствием.Портовые власти в Барселоне предупреждают, что из-за крупных волн выходить в море опасно, особенно яхтам и рыболовецким судам. Волны достигали в высоту 7 метров и захлестывали стоянку яхт и судов в бухте Порт-Олимпик. Одно из судов, стоявших на якоре здесь, затонуло.Власти Каталонии предупредили население, что находиться в прибрежных и пляжных районах опасно.Курорты Ллорет-де-Мар и Тосса-де-Мар к северу от Барселоны также подверглись ударам волн. Улицы Тосссы-де-Мар залиты густой пеной, принесенной прибоем.Тем временем к северо-западу от Мадрида в провинции Авила, а также в Аликанте, к югу от Валенсии, выпал густой снег.Сейчас шторм «Глория» переместился в сторону Пиренеев, принеся с собой обильные снегопады в горных районах. Непогода продолжается.