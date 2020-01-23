Пропаганда гей-культуры в школах Испании: родители бессильны

Испанские политики предлагают введение «родительского пин-кода» для того, чтобы мамы и папы могли контролировать содержание уроков в школах своих детей на темы, затрагивающие сексуальную сферу или касающиеся морально-этического содержания.О серьезности проблемы можно судить по такому факту: в Мурсии, где правит Народная партия и партия «Граждане», принятие автономного бюджета зависело от депутата от ультраправой «Vox» и долго блокировалось с условием принять «родительский пин-код».Лидер партии «Vox» Сантьяго Абаскаль обещает прекратить уроки с эротическим содержанием, которые растлевают детей. Лидер Народной партии Пабло Касадо, реагируя на слова министра образования Изабель Селаа о том, что «дети не принадлежат их родителям», начал пугать всех коммунизмом. Он сравнил эту ситуацию с ситуацией на Кубе, где дети якобы «принадлежат революции» и обязаны стучать на своих родителей. Эти заявления были высмеяны пользователями соцсетей – сообщает Primavera.Раздутию грандиозного скандала помогла реакция правительства, которое придало этому событию огромное значение: перед журналистами предстали сразу три члена правительства Испании — министр образования Изабель Селаа, министр равенства Ирене Монтеро и пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро.Они выразили свою «обеспокоенность» тем, что правительство Мурсии вводит «родительский пин-код», и подтвердили, что они будут «административными или судебными средствами пресекать любые попытки «Vox», «Народной партии» или партии «Граждане», идущие вразрез с правами несовершеннолетних получить комплексное образование в отношении основных свобод». Самым скандальным оказалось заявление Изабели Селаа («Мы никоим образом не можем думать, что дети принадлежат родителям»), которое потом резко критиковалось представителями правых партий.После чего социалисты мобилизовали глав всех подконтрольных им региональных советов против «родительского вето».«Vox» настаивает на том, что поводом для внедрения «родительского пин-кода» служит введение в школы гендерной идеологии через разного рода «уроки равенства», на которых под равенством подразумевается прямая пропаганда ЛГБТИ, практические уроки секспросвета, которые они законно считают попыткой растления детей.И для беспокойства есть причины, так как новое коалиционное правительство, состоящее из социалистов, «Подемос» и «Объединенных левых», взяли очень радикальный тон введения этого рода реформ. Что значило одно только назначение директором государственного Института женщин президента Испанской федерации лесбиянок, геев, транссексуалов и бисексуалов (FELGTB) Беатрис Химено, которая блистала в соцсетях такими предложениями, как «анальное проникновение всех мужчин для достижения истинного равенства между полами».Однако в реальной жизни пока в школах еще не все так ужасно, хотя нормативная база по выявлению детей транссексуалов и методички с планом действия в таких случаях уже разосланы по всем школам.Мнения родительских организаций разделены по этой теме. Испанская конфедерация родительских ассоциаций (CEAPA), которая собирает тысячи родительских организаций государственных школ (AMPA), считает «родительский пин-код» «абсолютным нарушением права на образование детей», в то время как Национальная католическая конфедерация родителей учащихся (CONCAPA) отмечает, что предложение, реализованное в Мурсии, позволяет контролировать содержание дополнительных занятий в школьные часы.Со своей стороны, Профсоюз студентов объявил на 6 марта всеобщую забастовку в школах против меры, предложенной «Vox».Это только один пример полемики, в рамках одной провинции.Вопрос о проникновение сексуальных расстройств в учебные дисциплины в качестве «нормы» — актуален по всей Испании.Порой можно говорить о прямой пропаганде и навязывании подросткам гей – культуры.Например, во многих отделах образований муниципалитетов в качестве бесплатной раздаточной литературы находятся красочные глянцевые путеводители по гей – притонам, рассказы об особой высокодуховной любви представителей одного пола к другим. Для многих верующих учеников подобное является оскорбительным и недопустимым – но равноправие в Королевстве порой бывает очень неоднозначным: права одних ставят выше прав других.Для справки:Число официальных однополых браков в стране приблизилось к 200 тысячам и продолжает расти.