Забота о климате: Испания не будет использовать уголь

Испания решила полностью отказаться от угольных электростанций к 2027 году.Испания может стать первой страной в Европе, которая полностью откажется от угля. В настоящее время количество электроэнергии, которую производят испанские угольные станции, упало до минимума за 40 лет.Согласно данным за 2019 год, доля угольной энергии снизилась до 5%. Страна и далее планирует сокращать количество электроэнергии, полученной от данного ископаемого. К 2025 году в стране останется только одна работающая станция, при этом ее мощность будет работать только на 10%. Полностью объект прекратит работать к 2027 году.В данный момент Испания активно переходит на возобновляемые источники энергии, ветровые и солнечные станции и природный газ. В 2019 году с помощью них в стране получили 38% электричества. Полностью перейти на возобновляемые источники государство намерено к 2050 году. Такое решение было принято из-за чрезвычайной климатической ситуации в стране.Кроме Испании, от угольных электростанций планирует отказаться Германия, но реализовать это государство намерено к 2038 году, сообщает Bloomberg.