«Глория» унесла жизни 13 человек в Испании

Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек.Последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). «Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал», — сказано в сообщении службы Гражданской защиты.Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, 19 января, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести – сообщает «РИА – Новости».Председатель испанского правительства Педро Санчес вчера, 23 января, побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.