Президент Канар о беженцах: «Мы не отвернемся от этой драмы»

Президент Канарских островов Ангел Виктор Торрес, заявил о важности поддержания хороших дипломатических отношений со странами — поставщиками мигрантов, включая Марокко, чтобы сохранять контроль над уровнем пребывающих беженцев – сообщает Diario de Avisos.Он пообещал, что острова «не отвернутся» от прибывших к их берегам мигрантов: «мы – не Салвини», — сказал Торрес, ссылаясь на бывшего итальянского министра внутренних дел.Президент заверил, что канарские порты не будут закрыты, чтобы оставлять кого-либо дрейфовать: «мы не отвернемся от этой драмы», — подчеркнул он.«Эти люди спасаются от войн и голода. Они рискуют своей жизнью и оставляют свои семьи позади», — объяснил политик, добавив, что, по данным правительства Испании, удалось «замедлить общее прибытие мигрантов на 40%».