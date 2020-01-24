Испания: мигранты – условие устойчивости пенсионной системы

Министр социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива призвал политиков рассматривать мигрантов как «возможность» для «устойчивости пенсионной системы».Об этом он заявил во время своего выступления на первом министерском совещании по миграции и интеграции Организации экономического сотрудничества и развития (OCDE) в Париже.«Иммиграция — это не только гуманитарная проблема, но и возможность для нашего роста и устойчивости пенсионной системы», — заверил министр, подчеркнув, что явление миграции носит глобальный характер и что ни одна страна не может решить это явление изолированно.Он добавил, что «все европейские страны будут нуждаться в миграции», в легальной иммиграции, и что некоторые эксперты в этой области (с учетом исследований), говорят о том, что Испании потребуется, в среднем, 270000 мигрантов в год к 2050 году, из-за процесса старения в стране – сообщает elEconomista.Для справки:Население Испании составляет около 50 млн человек, 92 % прироста населения дает иммиграция (местное население демонстрирует крайне низкий процент рождаемости и большой процент населения пенсионного возраста). При этом мигранты составляют около 10% всей численности – Королевство является рекордсменом по приему иммигрантов среди стран-членов Европейского союза.