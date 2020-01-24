Клубничный сезон в Испании и марокканские женщины

Сотни женщин, приехавших из бедных сельских районов Марокко, с самого рассвета стоят в очереди, чтобы получить небольшую работу. В Испании начался сезон сбора клубники, и для марокканок появился шанс заработать довольно хорошие, по их меркам, деньги и помочь своим семьям – сообщает Euronews.В течение трех дней в сельскохозяйственный квалификационный центр прибыли более 8 тысяч марокканских женщин. Около 6 тысяч из них будут отобраны после собеседования с испанскими работодателями.Среди основных требований — возраст от 25 до 45 лет, опыт сбора урожая фруктов и наличие хотя бы одного ребенка в Марокко, что считается гарантией того, что женщины вернутся в свою страну.Одобренным кандидаткам вручают билет на самолет в Испанию. Там за 7-часовой рабочий день они получают 40 евро. За месяц — около тысячи. Проведя в Испании на сборах урожая от 3 до 6 месяцев, они вернутся в свои семьи в Марокко.Несмотря на то, что уровень безработицы среди местных составляет около 15%, испанцев не привлекает тяжелая работа в поле за невысокую по их меркам оплату.