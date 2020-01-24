FITUR в Мадриде: испанцы интересуются российской глубинкой

В Мадриде открылась 40-я Международная туристическая выставка FITUR – мировое событие в сфере туризма, ежегодно привлекающее внимание четверти миллиона посетителей.В этом году Россия представлена более чем десятью стендами, центральными из которых стали экспозиции Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.Две российских столицы по-прежнему принимают основные потоки въездного туризма, тем не менее, FITUR 2020 подтвердил большой интерес представителей испанских и иностранных туристических операторов к другим маршрутам: Байкал, Транссибирская магистраль, Камчатка, Поволжье, Северный Кавказ.Помимо презентации турнаправлений сотрудники Ростуризма разъяснили механизм получения электронной визы, а отечественные компании представили новейшие технические разработки, призванные облегчить путешествия, начиная с планирования поездки и заканчивая походом в музей с использованием инновационных аудиогидов на родном языке.Российские стенды на выставке посетил Посол России в Испании Юрий Корчагин и дипломаты посольства.С 22 по 24 января FITUR 2020 будет открыт для специалистов, 25 и 26 января его смогут посетить все желающие.