Малага терпит бедствие

Более 230 происшествий зарегистрировано в провинции Малага утром в субботу из-за проливных дождей, сообщает служба 112 по Андалусии.С 7.07 в провинции введено чрезвычайное положение первого уровня в связи с угрозой затоплений. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома, пока ситуация не нормализуется.Большинство обращений в службу 112 связано с затоплениями домов и размытием дорог. Они поступали из самой Малаги, а также Марбельи, Эстепоны, Кампанильяса, Михаса, Бенальмадены, Торремолиноса.