В Испании скончался Марат Сабалаков

В Испании 16 января скончался предприниматель из Казахстана, экс-почетного консул Словакии Марат Сабалаков.Его тело нашел садовник на вилле в Аликанте, которую снимал бизнесмен.Сабалаков лежал лицом вниз. К тому моменту, когда садовник обнаружил его, бизнесмен был уже мертв.Правоохранительные органы исключают версию убийства. А по словам представителя МИД Казахстана, Сабалаков умер из-за болезни. В ближайшее время его тело будет отправлено на родину.Для справки:Марат Сабалаков — владелец инвестиционной группы. Входил в рейтинг рантье Казахстана 2015 года по версии Forbes. В ноябре 2015 года получил статус почетного консула Словакии. В его функции входило улучшение отношений между Словакией и Казахстаном в областях экономики, торговли, культуры, в научной и образовательных сферах.