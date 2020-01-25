Подробности выдачи Ониани Испании

Главный российский «вор в законе» Тариел Ониани (Таро) недолго пробудет в тюрьме Испании – утверждает ИА «Росбалт».«Росбалту» стало известно, на каких условиях Россия согласилась его выдать.Одно из условий — непривлечение к ответственности за отмывание денег. Это означает — небольшой срок нахождения под стражей.Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, переговоры о возможности выдачи Тариела Ониани начались в апреле 2019 года, когда у него истек длительный срок отсидки в России. После этого он был взят под экстрадиционнный арест, но, как оказалось, переговоры между двумя странами шли очень тяжело.Испания прислала материалы на выдачу, из которых следовало, что Ониани обвиняется в участии в преступном сообществе и в отмывании денег. Последнее расценивается законами Королевства как более тяжкое преступление, из которого складывался запрошенный срок в восемь с половиной лет.Однако Генпрокуратура РФ, изучив материалы, объявила, что не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании. И может дать согласие на его экстрадицию исключительно при условии, что Испания обязуется осудить мафиози лишь за участие в преступном сообществе.После долгой переписки Мадрид вынужден был согласиться.В октябре 2019 года Ониани был экстрадирован в Испанию. Сейчас ему пересматривают срок — по оставшимся обвинениям грозит от 2 до 4 лет тюрьмы.Если будет учтено время нахождения под стражей в период предэкстрадиционного ареста и в ожидании суда после приговора, то Ониани может провести в тюрьме совсем немного.СМИ уточняют, что поскольку ранее в России признали получение авторитетом паспорта страны незаконным, то в Королевство он прибыл в статусе лица без гражданства. Это означает, что его осудят в Испании, где и отбудет наказание — в дальнейшем с правом официально остаться жить здесь.«Росбалт» утверждает, что еще весной 2019 года, незадолго до предполагаемого освобождения Тариела Ониани из российской тюрьмы, где он отбывал 10-летний срок за похищение и вымогательство, его соратники попытались договориться о том, чтобы Таро просто экстрадировали в Грузию. Оттуда уже ему был заказан билет в Турцию. Но как только в апреле Ониани вышел из колонии, его тут же задержали для экстрадиции в Испанию.И 23 октября 2019 года Таро был экстрадирован в Испанию, где состоялось заседание Национального суда об избрании меры пресечения.Его адвокаты настаивали, что Ониани можно отправить под домашний арест с закреплением на теле датчиков слежения. Они даже предъявили документы о том, что его родственники арендовали для этих целей квартиру в Барселоне.Однако в этом было отказано, поскольку когда в 2005 году в Испании проводилась спецоперация «Оса», «криминальный генерал» сбежал прямо из-под носа полицейских.В результате суд постановил оставить Ониани в СИЗО. Сейчас находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны.Для справки:Тариэл Гурамович Ониани (известный также по прозвищу Таро; 2 июня 1952, Ткибули) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе». Один из лидеров «кутаисской преступной группировки».Родился в шахтерском городке Ткибули, сван. Его отец погиб во время обвала в шахте. Как утверждают СМИ, это послужило причиной того, что Тариэл не избрал для себя профессию отца. В 17 лет был судим за разбой и кражу, был в колониях восемь раз. По данным «Коммерсантъ», в 1980-е считался самым авторитетным «вором в законе» в Москве. В 1990-х переехал в Париж, затем в Испанию, где занимался строительным бизнесом.В 2005 году испанские правоохранительные органы провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций «Оса». Более 400 полицейских с использованием бронетранспортёров и вертолетов провели около 50 обысков в Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, Фуэнхиролы, Бенальмадены и Торремолиноса, где находились объекты Ониани. Самому Ониани удалось скрыться, однако полиция задержала его 12-летнюю дочь.11 июня 2009 г. Ониани был задержан и арестован по обвинению в похищении бизнесмена. 19 июля 2010 года суд приговорил Тариэла Ониани к 10 годам лишения свободы.16 сентября 2010 года в Москве на Тверской улице было совершено покушение на криминального авторитета Аслана Усояна, известного под прозвищем «Дед Хасан». По одной из версий, распространённых в СМИ, покушение явилось следствием криминальных разборок между Хасаном и Таро. Годом раньше сообщалось о причастности Тариэла Ониани к покушению на другого криминального авторитета, Вячеслава Иванькова, известного под прозвищем «Япончик».В марте 2011 года российские власти экстрадировали Ониани в Испанию по ее запросу.16 января 2013 год в центре Москвы убит Дед Хасан. Оперативники считают, что Дед Хасан стал жертвой старого конфликта с представителями конкурирующего мафиозного клана, которым руководит Тариэл Ониани.В августе 2018 года МВД признало его пребывание на территории России нежелательным.9 апреля 2019 года Ониани был освобожден из колонии в Оренбургской области и вскоре арестован по запросу Испании, куда и был выдан 23 октября 2019 года.