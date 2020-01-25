В Испании арестовали польскую ОПГ

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Полиция Испании арестовала банду из 13 польских наркоторговцев с военной подготовкой — сообщает Daily Mail.

Было изъято три тысячи растений марихуаны, одиннадцать элитных автомобилей, пять из которых были угнаны из Великобритании. Конфискованы три пистолета с глушителями.

Большинство из арестованных ранее были судимы, некоторые из них — бывшие солдаты. Они подозреваются в принадлежности к международной преступной группе.

По информации полиции, наркотики хотели отправить в Нидерланды, Великобританию, Францию и Польшу.

russianspain.com

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