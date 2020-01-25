В Мадриде обнаружен нелегальный собачий инкубатор

Полицейские спасли 270 собак, обнаруженных в нелегальном «инкубаторе» в Мадриде.Нагрянув в нежилое помещение, местные полицейские обнаружили 270 животных, обитающих в клетках, в негигиенических условиях. Здесь занимались разведением чихуахуа и померанских шпицев.Подвал был разделен на три зоны — зона размножения, зона продаж и зона для животных, готовых для разведения – сообщает «Рамблер».У некоторых собак отсутствовали голосовые связки, чтобы они не лаяли и тем самым не привлекали внимание к нелегальному «инкубатору».По сообщениям СМИ, пятеро членов преступной группы были арестованы в результате рейда. Среди арестованных оказались двое ветеринаров, которые якобы были ответственны за то, что создавали впечатление законности продаж, предоставляя поддельные документы, лекарства и инструменты для имплантации чипов идентификации.Банда, совершая нелегальную деятельность, зарегистрировала более 1400 собак в королевском собачьем обществе Испании, с целью придать видимость законности организации, а затем продавать животных, посредством соцсетей, по более высокой цене.Полицейские конфисковали собак и заявили, что прибыль нелегального заведения составила более 2 миллионов евро.