Билет на поезд Мадрид –Барселона за 5 евро
Тысяча льготных билетов ценой в 5 евро на поезд Мадрид – Барселона поступила в продажу сегодня, 27 января.
Акция продлиться до 5 февраля. Билеты можно приобрести на сайте: www.avlorenfe.com.
Испанская железнодорожная компания RENFE сообщает, что указанные билеты продаются на поездки, совершаемые с 6 апреля по 31 августа.
Именно с 6 апреля стартует программа перевозок пассажиров новыми высокоскоростным поездом AVLO – это первая форма железнодорожного лоукостера в Испании.
Обычные тарифы будут в пределах от 10 до 60 евро. Представительство RENFE сообщает, что снижение цены достигается за счет увеличения числа рейсов, посадочных мест и упразднения некоторых услуг для пассажиров во время следования.
russianspain.com
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