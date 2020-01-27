Испанскую колбасу чиновники жгли в печах Краснодара

Сыр с испанской колбасой сожгли кубанские инспекторы Россельхознадзора.В российском Краснодаре обнаружили более 33 кг запрещенным действующим санкционным режимом с ЕС к ввозу продукции из Испании.Специалисты управления Россельхознадзора на Кубани обнаружили запрещенную к ввозу продукцию на одном из предприятий Краснодара, изъяли её и уничтожили в соответствии с правилами — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.На основании требования Краснодарской транспортной прокуратуры, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в совместной проверке, которую организовали для выявления и уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.В итоге, в помещении цокольного этажа торгового центра «Карнавал» был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно сыры в ассортименте производства стран Евросоюза общим весом 28,774кг и колбасные изделия производства Испании общим весом 4,591 кг.Указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе.Указанная практика – обычная в России и вызывает заслуженное недоумение у многих. В частности, в соцсетях многие задаются вопросом о необходимости уничтожения качественной продукции, если ее можно направить в детские дома и спецучреждения для престарелых.