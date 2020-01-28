Пляжи Барселоны не будут готовы к летнему сезону

Ураганный ветер и гигантские волны унесли треть песка с городских пляжей, особенно пострадал пляж Мар Белья, оголившийся наполовину, а местами — до основания — об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.По ее словам, это самая серьезная ситуация для городских пляжей за последние 30 лет, на восстановительные работы потребуется 3 миллиона евро.Но урон этим не исчерпывается, падение деревьев оценили в 2 миллиона, а разрушения в спортивном порту Forum — в 5 миллионов.Колау попросила испанские власти объявить прибрежную часть города зоной катастрофы, а также выделить средства и решить проблему до начала туристического сезона.Но региональный советник по климатическим происшествиям и экологическим изменениям Элои Бадиа считает, что это маловероятно и им не удастся подготовить пляжи к началу купального сезона.По его словам, раньше апреля песок на пляжах не восстановится точно. Шестиметровые волны смыли около 30% всего песка. Поэтому отдыхающим надо приготовиться к тому, что в начале купального сезона пляжи будут узкими. Местные власти подсчитали, что им потребуется завезти сюда дополнительно 500 тысяч кубических метров песка. Больше всего пострадали пляжи Богатель (смыло 50% песка), Льевант (44%) и Нова-Икариа (43%).Напомним, что холодный циклон пришел в Испанию в конце прошлой недели, крайне сложные метеорологические условия сохранялись до четверга, наиболее опасная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. Ненастье сопровождалось снегопадами, сильным ветром, высокими волнами, в разных районах страны погибли 13 человек, десятки пострадали. В пятницу был заявлен повышенный уровень угрозы – в связи с дождями, штормами и сходами лавин в семи провинциях Каталонии и Андалусии.