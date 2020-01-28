Каталонцы сдали Торру, кого дальше?

Конституционный суд Испании обратился к прокуратуре с просьбой проверить действия председателя каталонского парламента Роже Торрена и установить, совершил ли он преступление неподчинения властям в связи с рассмотрением законодательным органом ряда резолюций.«Пленум Конституционного суда единогласно принял решение запросить прокуратуру дать заключение и в случае необходимости потребовать привлечь к уголовной ответственности председателя парламента Каталонии Роже Торрена», — сказано в сообщении суда.В частности, суд просит прокуратуру выяснить, нарушил ли спикер законодательство, поставив на обсуждение и голосование регионального парламента ряд резолюций, в которых признается право на самоопределение автономного сообщества. Одна из резолюций — реакция парламента на приговор Верховного суда в отношении бывшего каталонского руководства в связи с проведением незаконного референдума о независимости.Президиум парламента поставил ее на рассмотрение пленарного заседания, несмотря на то, что два ее пункта — о праве на самоопределение и осуждающий короля — КС признал до этого незаконными.Кроме Торрена к уголовной ответственности могут быть привлечены первый заместитель спикера и первый секретарь президиума парламента – сообщает «РИА – Новости».Сегодня, 28 января, в Барселоне прошла акция протеста против лишения главы каталонского женералитета Кима Торры депутатского мандата. Сторонники Торры собрались на митинг около здания каталонского парламента, когда там проходило пленарное заседание. Они пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом, а также заблокировать вход в парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента. После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, неподалеку от которой расположено здание представительства Национальной полиции, именно здесь осенью находился эпицентр протестов. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры на прилегающих улицах, и строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.Напомним, что вчера, 27 января, президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании. «Мы должны защитить председательство Торры и возможность восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под угрозу парламент и его институты. Сейчас время не для выборов, а для утверждения бюджета», — признался на пресс-конференции представитель Левых республиканцев Каталонии Сержи Сабра. Руководство парламента Каталонии опасалось, что если не выполнит решение ЦИК, которое было признано законным Верховным судом, то возможны судебные иски в отношении него самого.