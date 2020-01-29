Испанские фермеры протестуют – полиция стреляет

Испанская полиция сегодня разогнала манифестацию фермеров в Эстремадуре.В акции протеста аграриев испанской автономии Эстремадура 29 января приняло участие около 5000 человек, полиция жестко разогнала протестующих и произвела задержания, сообщает испанская газета El Mundo.Манифестация была спровоцирована повышением минимального размера оплаты труда, вследствие чего в регионе резко выросла безработица.Аграрии Эстремадуры собрались в городе Дон Бенито (провинция Бадахос) с просьбой установить справедливые цены на их продукцию.Протестующие пытались проникнуть на территорию ярмарочной площади, где сегодня открылась выставка «Агроэкспо», потому что там ожидалось присутствие министра сельского хозяйства Луиса Планаса. Но силы правопорядка перегородили проход и стреляли в воздух резиновыми пулями – сообщает газета «Солидарность».В ответ протестующие бросали в полицию яйца и бутылки с маслом.Местная полиция задержала несколько манифестантов и для разгона демонстрации применила жесткую силу.Фермеры требуют от государства более прямого вмешательства в установление цен на продукцию. Кроме того, увеличение МРОТ в два раза оказало существенное влияние на занятость в регионе – согласно последнему исследованию, из 20 тысяч новых безработных 8500 – представители сельскохозяйственного сектора.30 января ожидается начало всеобщей забастовки аграриев Баскских земель на севере Испании.