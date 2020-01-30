Живете за рубежом? – Россия хочет знать о ваших счетах в банке.

Вы уехали жить зарубеж и считаете, что правовые отношения с родиной закончены? Однако существует целый ряд обязанностей по уведомлению РФ относительно своего статуса, имущества, денег на счетах в иностранных банках.О последних – мой разговор с юристом, специалистом по валютному законодательству России— Не только о счетах, а в некоторых случаях и об остатках на счетах на начало и конец года. Речь идет о валютных резидентах, а это все граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в РФ. Напомню также об обязанности каждого гражданина РФ уведомлять миграционную службу о получении ВНЖ, ПМЖ и гражданства другого государства. Ответственность за неисполнение – вплоть до уголовной.— Мы сейчас говорим об обязанностях, связанных со статусом валютного резидента. Он отличен и не связан со статусом налогового – определяющего налоговые обязанности. Отношения по обязанностям соблюдения валютного законодательства распространяются на всех россиян, имеющих банковские счета зарубежом, включая тех, у кого ПМЖ, ВНЖ, второе гражданство.— Подача уведомлений об открытии и закрытии счетов в банках, иных организациях финансового рынка за рубежом, отчетов о движении средств по счетам, а также соблюдение ограничений на зачисление средств на такие счета.— Увы, это так. Причем с 1 января 2020 года в валютном законодательстве РФ произошло много изменений. На счет резидента за границей могут быть зачислены любые средства от нерезидентов, но только в случае, если у России с этой страной есть соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией. Например, в этот список не входят США, Канада, Великобритания, Черногория и не только. А это значит россиянин не вправе получать на свой счет в этих странах кредит или средства от продажи, аренды своей недвижимости. В этих странах есть лишь узкий список разрешенных поступлений в виде зарплаты, стипендии и некоторых других.— Если деньги приходят от нерезидента (проще говоря от иностранного лица), то почти все ограничения сняты. А вот если от другого резидента (например, от гражданина РФ), то тут запрещенных операций по-прежнему много. Например, вы живете в России, и решаете сдать в аренду или продать свою недвижимость в Испании другому россиянину. Звучит абсурдно, но вы не вправе получить оплату на свой счет в Испании.— В данном случае деньги можно получить только на счет в России. Нарушать не советую, поскольку это будет незаконная валютная операция, а за ее совершение предусмотрен штраф от 75% до 100% от суммы сделки. То есть можно лишиться всех денег от проданной недвижимости.— Один месяц со дня открытия, закрытия счета или изменения его реквизитов. Направляется в налоговые органы РФ – лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через представителя, на имя которого оформлена нотариальная доверенность или через личный кабинет налогоплательщика с электронной подписью. Форму уведомления можно найти на сайте налоговых органов. В ней указываются паспортные данные, контактная информация, сведения об иностранном банке и самом счете. Какие-либо документы прикладывать не нужно.— Штраф не большой — от 4000 до 5000 руб. Вроде как не о чем беспокоиться, если бы не одно обстоятельство. Проблемы могут возникнуть, если счет в зарубежном банке использовался с нарушением валютного законодательства. В это трудно поверить, но все операции с использованием средств на таком счете могут быть признаны незаконными валютными операциями. А это тот же штраф 75-100% от суммы операций.— Обратиться к консультанту по валютному законодательству. Обычно сотрудники налоговых служб действуют в рамках инструкций, сначала отправляют физическому лицу запрос о предоставлении дополнительных документов, а это значит есть время подготовиться к ответу. Я всегда говорю, что самое худшее – это вовремя не среагировать на запрос, тогда система запустит свои меры. Из моей практики, лучше приводить все в порядок до того, как налоговый орган обнаружит нарушение.— Я уже более десяти лет работаю с российскими гражданами, имеющими счета за рубежом, большая часть такой работы проходит удаленно, при полной конфиденциальности. Обычно мы разбираем с клиентом ситуацию с его счетами, проверяем, когда открыт счет, должен ли он был уведомить, какие операции «под угрозой», прошел ли срок давности и что можно сделать. На самый крайний случай обсуждаем, стоит ли воспользоваться амнистией капитала (в России третья волна амнистии продлена до 29 февраля 2020 года).Если есть вопрос – напишите или позвоните: обсудим ситуацию, и если нужно, подготовим соответствующие уведомления.— Буду рада на них ответить.Для справки:Статус валютного резидента определяется в соответствии со статьей 1 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».Валютные резиденты России – это все физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.К валютным резидентам также относятся: постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства.(Испания, Марбелья/ Чехия, Прага) — юрист, специалист по валютному законодательству РФ, консультант по вопросам налогового резидентства и декларирования доходов граждан РФ, проживающих за рубежом.специально дляОльга Довгань