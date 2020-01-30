Софа и телевизор – предпочтения 96% взрослых испанцев

Знаете, какие слов чаще всего употребляет среднестатический испанец в ответ на вопрос как проводит свободное время?- «софа» и «телевизор».На это жалуется и подавляющая часть русских жен, привыкших к активному отдыху.Но изменить сложившуюся традицию удается совсем немногим. Потому спрос на софу (менять приходится каждый год) и новый телевизор – стабильно высокий.Компания Barlovento Comunicación утверждает, что согласно ее исследованиям, ежедневно, в среднем, совершеннолетний житель Королевства проводит перед телевизором 5 часов 34 минуты. И таких – не менее 96% всего населения страны (37 млн человек).А вот Интернету достается не более 2 часов 47 минут, и им пользуются (в качестве отдыха) 82% жителей (почти 32 млн человек). Причем предпочитают они видео – ролики: не менее 12 в день, общей продолжительностью не менее 40 минут.