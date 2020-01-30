Страна Басков охвачена акциями протеста

Всеобщая забастовка в Стране Басков и в Наварре началась 30 января.Она проводится под эгидой нескольких профсоюзов, среди которых: Солидарность баскских рабочих (ELA), Национальные рабочие комитеты (LAB), профсоюз крестьян Страны Басков (EHNE), Национальный профсоюз перевозчиков Страны Басков, все движения, объединенные в Хартию социальных прав Страны Басков.Также к забастовке присоединились общественные движения пенсионеров, феминисток, экоактивистов и другие, сообщает издание 20 minutos.Забастовка проводится под лозунгом «Работа, жизнь и достойные пенсии».Организаторы, прежде всего, обращают внимание на высокий уровень безработицы в регионе.В распространенном заявлении они обвиняют «неолиберальные правительства Страны Басков» в «катастрофическом» результате своей политики, которая привела к росту безработицы, социальной изоляции, потере универсальности государственных услуг, ухудшению условий работы и уступке работодателю полномочий по организации трудовых отношений, в которых он соблюдает прежде всего свои интересы.Демонстранты заявляют, что их главная цель – «поставить людей и их интересы выше интересов рынка и работать выше интересов капитала». Не считая аграриев, которые инициировали акцию, к забастовке присоединяются работники общественных столовых, транспорта.Закрываются торговые центры. Бастующие не допустили открытия ратуш в крупных муниципалитетах, таких как Беасайн, Толоса, Андоаин, Ласарте, Аррасате (Мондрагон), Бергара и других, они ожидают, что за ними последуют Бильбао, Гечо, Агураин и Лаудио.В протестных действиях участвуют коллективы 65% государственных школ региона и 90% школ Наварры и Страны Басков, где преподавание ведется на баскском языке, сообщает El Diario Vasco.Кроме того, забастовка затронет радио и телевидение: будут передаваться только новости и записанные программы – сообщает «Солидарность».В настоящий момент в ходе акции протеста полиция задержала пять человек: по двое в Сан Себастьяне и Аморебьете-Эчано и одного в Эрмуэ.В некоторых городах Страны Басков произошли инциденты с участием рабочих, требовавших закрытия предприятий, не принявших участие во всеобщей забастовке, но о серьезных происшествиях информации нет.С раннего утра сообщалось о перекрытии автомобильных и железных дорог в Стране Басков.