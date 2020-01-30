Отыскалась еще одна жертва Бермудов

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль.Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.Торговое судно SS Cotopaxi исчезло в 1925 году. 29 ноября оно вышло из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина и направилось к Кубе, но через некоторое время исчезло вместе со всеми членами экипажа.Именно эта катастрофа легла в основу первой серии сериала «Секреты кораблекрушения» на телеканале Science Channel.Изучение записей страховых агентов судна помогло установить, что 1 декабря 1925 года SS Cotopaxi отправлял сигналы о бедствии.В результате после дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств исследователям удалось установить, что корабль был обнаружен еще 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида.Напомним, что в августе 2018 года исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Ученые уверены, что причина массовой гибели кораблей кроется в 30-метровых океанических «волнах-убийцах».Правда, впервые волны, о которых идет речь, были обнаружены только в 1997 году. Исследователи заявили, что они могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут затонуть.Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.Район является очень сложным для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.Те, кто придерживается мнения, что загадочные исчезновения в этой зоне действительно происходят, выдвигают различные гипотезы для их объяснения: от необычных погодных явлений до похищений инопланетянами или жителями Атлантиды. Скептики, однако, утверждают, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике происходят не чаще, чем в других районах Мирового океана, и объясняются естественными причинами. Такого же мнения придерживается Береговая охрана США и страховой рынок Lloyd’s.О «таинственных исчезновениях» в этом районе мира впервые упомянул корреспондент Associated Press Эвард Ван Винкл Джонс,— в 1950 году он назвал этот район «морем дьявола».Само словосочетание «Бермудский треугольник» впервые употребил писатель Винсент Гаддис в 1964 году. В журнале «Аргоси» он опубликовал статью «Смертельный Бермудский треугольник» (англ. The Deadly Bermuda Triangle) о странном исчезновении звена 19 торпедоносцев-бомбардировщиков.Сторонники теории упоминают об исчезновении приблизительно 100 крупных морских и воздушных судов за XX век.