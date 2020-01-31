Испанской разведкой будет руководить женщина

Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра (НРЦ) Испании.Об этом журналистам сообщили сегодня в правительстве Королевства.Ее назначение будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое должно состояться 4 февраля – сообщает ТАСС.«Она станет первой женщиной в истории испанской демократии, которая возьмет на себя эту ответственность во главе НРЦ — организации, которая координирует работу около 3,5 тыс. человек, и которая выполняет задачу по снабжению председателя правительства и правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной арене», — добавили в кабмине страны.Для справки:Пас Эстебан Лопес родилась в Мадриде в 1958 году. Она сменит на посту главы разведки Феликса Санса Рольдана, который ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий, предусмотренного законом.