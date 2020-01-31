Апокалипсис за 30 минут: подводные лодки - убийцы

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию.Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 «Акула» не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.В рейтинге оказались подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М».Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.Из американских подлодок в этой подборке оказались субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м.Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы «стереть в радиоактивный пепел» 288 целей размером с города.«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — пишет автор статьи.