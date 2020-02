Израильскую семью сняли с рейса из-за..запаха

Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха — пишет The Times of Israel.По информации издания, вскоре после посадки на борт стюардессы попросили Иегуду и Дженни Адлер (Yehuda and Jennie Adler) вместе с их полуторагодовалой дочерью покинуть воздушное судно, так как на этом якобы настоял пилот, пожаловавшийся на вонь.В свою очередь пара заявила, что принимала душ непосредственно перед полетом, и заметила, что не получала подобных жалоб от других пассажиров.Кроме того, они подходили к попутчикам и интересовались, исходит ли от них запах, на что получали отрицательный ответ.«После этого бортпроводник сделал пренебрежительные и уничижительные заявления, в которых, в частности, речь шла о том, что ортодоксальные евреи моются раз в неделю», — указано в материале.В результате семью сняли с рейса и разместили в гостинице неподалеку от аэропорта, в то время как самолет вместе с их багажом, детской коляской и автокреслом улетел. Адлеры смогли направиться в пункт назначения только следующим рейсом.Отмечается, что семья подала иск против авиакомпании и обвинила ее представителей в расизме и дискриминации.«Адлеры были обескуражены, их унизили, оскорбили, оклеветали, а также нанесли им моральный и материальный ущерб», — говорится в иске.В то же время в American Airlines заявили, что таким образом заботились о комфорте остальных пассажиров – цитирует издание Lenta.ru.