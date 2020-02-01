В Мадриде открылся мемориал жертвам нацизма

30 января 2020 года посол России в Испании Юрий Корчагин принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного испанцам, погибшим в Маутхаузене, других концлагерях и жертвам нацизма.Выступая, первый заместитель председателя правительства Испании, министр по делам кабинета министров, вопросам отношений с Генеральными Кортесами и демократической памяти Испании Кармен Кальво призвала сохранять историческую память и противостоять тем, кто ее отрицает.Затем посол, совместно с вице-премьером и послами дружественных стран Франции и Австрии, посетил выставку, посвящённую вынужденной эмиграции испанских республиканцев после Гражданской войны 1936-1939 годах, размещенную в комплексе «Нуэвос Министериос» Мадрида.