Уникальный проект звуков испанских лесов

Звуковое искусство, как и любое другое — не имеет границ. Этому была посвящена презентация уникальной аудиокниги — сборника звуков испанских лесов, прошедшая в Мадриде.«Экологический кризис заметен не только через глобальное потепление. Кризис со всеми его компонентами проявляется в обеднении звукового ландшафта, который является термометром активности животных. Если они звучат меньше, это значит, что животных и птиц становится все меньше», — утверждает составитель сборника Карлос де Ита.Его аудиовизуальная книга представляет собой визуальный и звуковой тур по 74 испанским лесам.Автор акцентирует внимание на том, за последние 30-40 лет шум вторгся во все, поэтому городские жители почти не различают звуки окружающей их природы.Он рассказывает, что долина Вальсаин в Сьерра-де-Гуадаррама (Сеговия), сейчас является неудобным местом для записей, потому что она находится недалеко от посадочных полос мадридского аэропорта «Барахас». Несмотря на то, что самолеты взлетают и садятся в 5000 метрах от природной зоны, они всегда перекрывают природные звуки.На презентации Карлос де Ита предложил гостям отправиться в необычное путешествие, начав его со звуков рассвета в Ботаническом саду Мадрида, во время которого черный дрозд поет свою громкую песню, затем — композиция лесов Канарских островов.Автор объяснил присутствующим, как именно можно узнать пение определенного представителя птичьего мира.Закончилась презентация ночными звуками природного заповедника региона Астурия «Reserva Natural Integral de Muniellos», в которой слышно даже как волк зовет свою стаю, а кабан рычит и испуганно убегает.С некоторыми записями Карлоса де Ита можно ознакомиться на его канале YouTube под названием «Carlos de Hita Bosques Anaya Touring».