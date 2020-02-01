Эстонцы нашли в океане полцентнера наркотиков

Наблюдали за дельфинами: туристы нашли в океане 500 килограммов наркотиков.Инцидент произошел с эстонскими туристами в океане вблизи испанского острова Тенерифе. Группа туристов отправились на яхте понаблюдать за дельфинами и обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями.Внутри ящиков было почти 500 килограммов гашиша, сообщает Postimees. Туристы утверждают, что ящики прибило к яхте волнами океана.Капитан яхты Кееп сразу сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет.Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.На данный момент отсутствует информация откуда в море взялись наркотики. Полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.