Испанцы строят прогнозы о правлении Сенчеса – ищут аналоги в истории

Историки Испании сравнивают страну сегодня и 30 лет назад. Этой теме посвящен репортаж испанского журналиста Андрес Ландабасо Ангуло на страницах «Э – Вести».Дискуссия в Испании по поводу «состоятельности» или «несостоятельности»: приход левых сил к власти, да еще представителей несистемной оппозиции – сенсация не только для Испании, но и для всего мира. Все ждут конкретных результатов этого поистине беспрецедентного события.Тон дискуссии вокруг предмета – политики нового правительства – задают ученые-историки.Так, на страницах не специальной печати – обычных СМИ (печатных или электронных) выступают как именитые историки-обществоведы, так и историки, специализирующиеся на конкретных этапах или даже эпизодах Новейшей истории.Многим любопытно наблюдать за разворотом дискуссии. А дискуссия концентрируется на одном-единственном постулате: в чем принципиальное отличие современного правительства во главе с Педро Санчесом от правительства Народного Фронта 1936-1939 годов?В том-то и дело, что нынешнее правительство Испании проводит свою политику в условиях монархии и в условиях развитого капитализма, где частная собственность на все средства производства находится в руках крупного и среднекрупного капитала.Вопрос стоит так: даст ли финансовый и промышленный капитал Испании шанс на проведение социально-экономической политики в нынешних условиях? Как далеко пойдут представители крупного капитала в уступках правящему классу в Испании, который сегодня представлен левоцентристами и левыми?Любопытно, что дискуссия историков и ученых-обществоведов идет очень жесткая.Ученые правого толка, стоящие на позициях защиты истории с позиции оправдания франкизма, торпедируют любые аргументы объективистского характера, утверждая, что никогда и ни при каких обстоятельствах левые силы (а под левыми они понимают всех левее франкистов) не приносили блага ни обществу, ни экономике.Не хочется впадать в крайности и приводить безмерное количество фактов и аргументов, опровергающих такую точку зрения. Но если взять всю историю после 1930-х годов в Европе, то это и есть демонстрация успехов, в первую очередь, левых сил, а никак не правых. Ни одну фундаментальную идею в защиту широких слоёв населения, и, прежде всего, трудящихся и предпринимательского класса, правые консервативные теоретики не внесли.Это признают сами же Нобелевские лауреаты по экономике – они в один голос утверждают, что все инновационные идеи в экономике, да и в развитии предпринимательства в целом, они черпали из идей либо левых классиков, либо так называемых левых неоклассиков. То есть, всех тех, которых монетаристы и иже с ними (Чикагская школа, Тетчеристы, Рейганисты и т.п.) так критиковали.Любопытно то, что в 1930-е годы в Испании происходили поистине тектонические события.Наряду с пролетарской революцией произошла аграрная, и произошёл слом всех государственных структур. На территории, контролируемой Республикой, начинались уже процессы, сходные с теми процессами, которые впоследствии были типичны для стран Центральной и Северной Европы (Скандинавские страны, Германия, Швейцария, Италия). Так называемые правые историки, преувеличивая размах репрессий, совершаемый представителями Народного Фронта и силами, которые его поддерживали, намеренно заглушают зверства, ужасы и реки крови, пролитые франкистами с первых же дней провозглашения Народного Фронта.Не будем забывать (а ученые – сторонники обелить франкистов это делают), что репрессии со стороны режима Франко, начавшиеся в 1936 году (ещё до провозглашения Франко Верховным правителем) продолжались до последнего дня жизни диктатора, до 1975 года. За несколько месяцев до кончины Франко престарелый диктатор отдал указание казнить нескольких басков-националистов. Репрессии носили не только массовый, но и всеобъемлющий характер, и не скрывался его заострённый, направленный политический смысл.Все руководство профсоюзного движения, включая Марселино Камачо и других лидеров, «не вылезали» из тюрем и полицейских участков весь послевоенный период. Журналисты, ученые, деятели искусств, спорта находились под прицелом полицейских ищеек и соглядатаев.Да что там говорить — целые народы Испании (теперь это самостоятельные автономные области) контролировались специальными военными гарнизонами, которые напоминают военные поселения в Секторе Газа или на правом берегу реки Иордан на Ближнем Востоке.Правительству приходится бороться на два фронта: с одной стороны, перед лицом несокрушимой силы бюрократии, которая настроена не всегда доброжелательно, а также с правыми силами, за которыми капитал, финансы и командные пульты управления в стратегических сегментах экономики.С другой стороны, население, трудящиеся, профсоюзы, да и ученые в своем подавляющем большинстве отдают все свои силы, знания без остатка на алтарь победы здравого смысла и справедливости.Испанский журналист в заключение утверждает, что нет сомнения в том, что нынешнее правительство Педро Санчеса будет самым успешным правительством Испании за послевоенную эпоху. Для такого утверждения есть все основания.