СЕГОДНЯ ЛОНДОН ПОКИНУЛ ЕС

Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из состава Европейского Cоюза, что ознаменовало завершение первого этапа и начало переходного периода, который продлится до конца текущего года.До этого Великобритания останется в едином рынке и Европейском таможенном союзе.Для граждан Евросоюза в Британии и британцев в государствах ЕС будет полностью гарантировано соблюдение их прав.Хотя Лондон утратит членство в Европейском парламенте и Еврокомиссии, он вынужден будет заплатить ЕС порядка 33 миллиардов евро отступных.Похожий плавный переход нужен для того, чтобы Брюссель и Лондон смогли согласовать все детали отношений в будущем.Важный момент этого диалога — это соглашение о торговле. Наряду с этим необходимо договориться и о поставках разных ресурсов, лицензировании медикаментов, об авиационных стандартах и прочее.Премьер Британии Борис Джонсон всего за час до выхода из ЕС в своем Twitter обратился к жителям страны, заявив что выход страны из союза откроет новые перспективы и поможет «по-настоящему объединиться».«Преодолев преступность, улучшив Нацслужбу здравоохранения, образование, применив лучшие технологии, осуществив значительное возрождение инфраструктуры с викторианских времен», — написал премьер Джонсон.