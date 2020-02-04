Происшествие в небе над Мадридом

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В аэропорту Мадрида «Барахас» в понедельник вечером экстренно приземлился самолет авиакомпании Air Canada, который направлялся в Торонто.

У лайнера Boeing 767 отлетели фрагменты шасси и попали в двигатель.

Было принято решение сжечь топливо и приземлиться в испанской столице.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщает информационное агентство EFE.

Перед этим аэропорт был закрыт на час из-за появления в небе на ним двух дронов. Их увидели пилоты.

В итоге 26 самолетов вместо «Барахаса» были направлены для посадки в другие места.

russianspain.com

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