Происшествие в небе над Мадридом

В аэропорту Мадрида «Барахас» в понедельник вечером экстренно приземлился самолет авиакомпании Air Canada, который направлялся в Торонто.У лайнера Boeing 767 отлетели фрагменты шасси и попали в двигатель.Было принято решение сжечь топливо и приземлиться в испанской столице.Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщает информационное агентство EFE.Перед этим аэропорт был закрыт на час из-за появления в небе на ним двух дронов. Их увидели пилоты.В итоге 26 самолетов вместо «Барахаса» были направлены для посадки в другие места.