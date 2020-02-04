Банки распродают недвижимость ниже рыночной цены

Два испанских банка объявили акцию по продаже недвижимости с большими скидками. Общее число выставленных объектов достигает три тысячи.Уполномоченным заявлено агентство Haya Real Estate, которое сообщает, что для реализации представлены жилые и коммерческие строения.Так, банк Cajamar снизил цены на 1580 объектов. В среднем размер скидки составляет 30%, но в некоторых случаях достигает и 60%. Она будет действовать до 29 февраля и распространяется на недвижимость в Валенсии, Мурсии и Андалусии.Liberbank реализует 1400 объектов со скидкой до 70% до 30 апреля в Кастилии-ла-Манче и Эстремадуре, большую часть составляют жилые дома и апартаменты.