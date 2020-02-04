Россияне предпочитают жить на родине

Переехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17 процентов россиян — следует из данных опроса, проведенного центром «Ромир».Больше всего опрошенных — 14 процентов из числа тех, кто хотел бы уехать из России — рассматривают в качестве приоритетного варианта США. По восемь процентов опрошенных назвали Испанию и Германию. Семь процентов указали Канаду, еще столько же затруднились дать ответ – сообщает «Лента.ru».По пять процентов респондентов выбрали бы Италию и Австралию. Симпатию четырех процентов опрошенных получили Украина, Израиль, Финляндия, а также вариант «Европа в целом».Три процента называли Черногорию, Францию и Австрию, два — Швецию, Таиланд, Индию, Исландию и Египет. По одному проценту из тех, кто рассматривает для себя эмиграцию, выбрали бы Великобританию, Кипр, Турцию, Японию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию и Бразилию.При этом 83 процента респондентов планируют в обозримом будущем продолжать жить в России.