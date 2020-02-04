Весенняя погода февраля продлится до середины месяца

Аномальное тепло окутало Европу в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, во многих городах температура воздуха днем достигла +18°C, в Валенсии на востоке Испании и Андалусии на юге воздух прогрелся до+27°C, сообщает Severe Weather.Зима 2019-2020 была очень мягкой во многих частях Европы. Первый день экстремального тепла, которое прогнозировалось на этой неделе, подтвердился в субботу. Несколько районов на Средиземном море и на Балканах достигли максимальной температуры +20°C, в Центральной Европе тепло превысило +15°C, на юге Скандинавии и в Дании было +11°C, а в Германии и Польше— от+12до+16°C.Поданным Euro Weekly News, наступление нового месяца принесло необычайно высокие температуры по всей Испании, которые продлятся до следующей недели.Весенняя погода удержится в стране до среды, 5 февраля, во многих регионах температура будет на 10-15 °C выше среднемесячной.Специалисты Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), объяснили, что в настоящее время в Северной Африке находится мощный антициклон, поэтому Испания будет наблюдать чистое небо и солнечную погоду, которая обусловлена сочетанием трех факторов: антициклона, теплого воздуха и южного ветра.Большая масса субтропического теплого воздуха полностью охватит Испанию, самые высокие показатели температуры будут отмечены в северной трети страны.Aemet предупреждает, что первая половина февраля будет теплее, чем обычно, не только в Испании, но и на всей территории Европы. Метеослужба прогнозирует сухой февраль с низким уровнем осадков.