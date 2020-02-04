Тенерифе: марихуаной торгуют прямо на улице

Ассоциация предпринимателей Playa de las Américas и Costa Adeje (туристических муниципалитетов на юге Тенерифе) предупреждает о продавцах из социальных клубов каннабиса в Las Verónicas, которые создают «неудобства» для туристов своей агрессивной практикой продаж прямо на улицах, с целью привлечь покупателей.В заявлении указывается, что эти люди с тем, чтобы привлечь внимание новых клиентов, предлагают свой товар и в различных коммерческих помещениях муниципалитетов.После жалоб, поступивших от ассоциации, Национальная полиция провела в этом районе проверки, но, согласно заявлению, «широко распространенная незаконная коммерческая практика продолжается» — сообщает iestafeta.com.