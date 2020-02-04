Хулио Иглесиас: победы на сцене и ..в постеле

Жизнь испанского певца Хулио Иглесиаса нельзя назвать скучной. Его всегда окружали самые красивые женщины, он был обласкан публикой и никогда не нуждался в деньгах. Но мало кто знает, что свою артистическую карьеру Иглесиас начал в инвалидном кресле...Хулио родился в богатой семье, его отец был известным в Мадриде гинекологом. В детстве мальчик играл в футбол и собирался поступать на юриста. Родителям казалось, что только эта профессия принесет ему хорошие заработки. Однако грандиозные планы разрушились после того, как в 19-летнем возрасте парень угодил в серьезную автокатастрофу и попал в больницу на два долгих года.Он был за рулем своего новенького «Рено» и не справился с управлением во время езды по серпантину, машина улетела с обрыва. Через несколько месяцев после аварии в спинном мозге появилась опухоль, которую неудачно удалили.Нижняя часть тела Хулио оказалась парализована, и медики не знали, сможет ли парень вообще когда-либо ходить. Восстановление шло медленно, и лечащий врач, чтобы хоть чем-то занять молодого пациента, дал ему гитару. Как рассказывал потом Хулио, пальцы были едва ли не единственными частями его тела, которые не пострадали. И именно гитара помогла ему не сойти с ума.От нечего делать Иглесиас начал сочинять песни, и его выздоровление пошло заметно быстрее. Ему вдруг захотелось стать популярным, и он твердо решил встать на ноги. После излечения парень все же вернулся в университет, но свой диплом адвоката так и не получил. Он больше не мог играть в футбол и продолжил играть на гитаре. Его страстно тянуло на сцену, и он понимал, что именно там его будущее. Хулио продолжал писать песни, и теперь ему хотелось делать это не только на испанском, но и на английском языке. Он получил разрешение родителей и отправился учить язык в Кембридж, где с успехом прошел курсы для иностранцев в языковой школе.Семья будущего певца жила в достатке, поэтому парню не нужно было немедленно устраиваться на работу. Отец баловал сына и поощрял все его прихоти. Так, после Кембриджа Хулио изъявил желание снова поступить на учебу – на этот раз в оперную школу при Королевской академии изящных искусств в Мадриде. Парень мечтал научиться петь профессионально, и он получил диплом оперного певца. Справедливости ради стоит сказать, что учителя оценивали его способности на троечку, но Хулио был непоколебим.«Я не имел хорошего голоса», – спустя годы признавался артист. – «Секрет моего успеха – дисциплинированность, помноженная на трудолюбие. Не было у меня таланта певца, я просто очень хотел стать знаменитым, и я добился своего».В 25 лет Иглесиас уже появлялся на большой сцене и даже выиграл певческий конкурс с одной из своих песен, написанных в больнице. А через два года он оказался на международном конкурсе Евровидение и занял там четвертое место. На певца с необычайно экспрессивной манерой исполнения обратили внимание продюсеры и музыкальные студии. Иглесиас начал записывать альбомы и появляться на телевидении.У молодого певца стали брать интервью. Одна из журналисток, Исабель Прейслер, оказалась настойчивее остальных. Она приходила к Хулио на концерты, встречалась с ним в кафе и через год стала его законной женой.Певцу едва исполнилось 28 лет, и он с головой окунулся в семейную жизнь. Исабель родила ему троих детей, в том числе Энрике, который впоследствии тоже стал известным певцом. Но, хотя супруга артиста и жила в полном достатке, ей не хватало внимания мужа. На ней держался весь дом, а Хулио был постоянно то на съемках, то на гастролях… Плюс ко всему он жутко ревновал ее к каждому столбу и запрещал появляться на людях без него.Но больше всего Исабель огорчало наличие у благоверного множества любовниц. О романах и интрижках тенора не говорил только ленивый, Прейслер читала об этом в газетных репортажах и сильно переживала. Она была блистательно красива, умна и имела жесткий характер. Ей не нужно было терпеть унижения только из-за денег. Вот почему после семи лет брака она подала на развод.Хулио расстраивался недолго. Он никогда не скрывал, что женщины были самой главной страстью его жизни. В конце концов, именно благодаря им он стал всемирно известным. Поговаривают, у певца даже есть специальный блокнот, куда он записывает имена любовниц. Правда, когда об этом спрашивают у него самого, он предпочитает отшучиваться: «Сколько там имен, говорите? 3000? Да что вы, думаю, там гораздо больше!»Развод с Исабель затянулся на целый год, потому что их венчали в церкви. Это был урок для певца – он твердо решил больше не жениться вообще.В то же время случилось еще одно страшное потрясение. Пожилого отца Хулио выкрали бандиты и потребовали за него огромный денежный выкуп. Хулио удалось спасти его с привлечением полиции, но на всю семью эта история подействовала угнетающе. Теперь все боялись за детей: а вдруг в следующий раз похитят и их?Так или иначе, испанский донжуан всегда был нарасхват у самых красивых женщин Испании.Вскоре после развода он завел роман с моделью Марией Кончитой Алонсо, об этом стало известно широкой публике, затем были пятилетние отношения с моделью Виргинией Сипл, которая все это время тщетно надеялась затащить богатого певца в загс. Тогда Иглесиас дал себе слово держать все свои похождения в строгой тайне и – самое главное – держаться подальше от охотниц за состоянием.В 90-х он познакомился еще с одной моделью – Мирандой Рейнсбургер – и влюбился буквально с первого взгляда. «Она была идеальна – и снаружи, и в душе!» – восторгался новой пассией певец. Однако, учитывая свой непостоянный нрав, вести любимую под венец Хулио не торопился. Они прожили в гражданском браке 20 лет и расписались, только когда Хулио стукнуло 66 лет. Мир вздохнул с облегчением: «Дождалась!» В этом браке у Иглесиаса родились еще пятеро детей.«Я не скрываю, что Миранда – любовь всей моей жизни», – не раз говорил артист. – «Она приняла меня со всеми моими недостатками и привычками. Она закрывала глаза на мои проступки. Я обожаю ее. Я вообще считаю, что женщины более совершенны, чем мужчины».В России Хулио считают почти родным, ведь его 44-летний сын Энрике уже 18 лет живет с российской теннисисткой Анной Курниковой. По примеру знаменитого отца он тоже не спешит узаконивать отношения. В 2017 году у Анны и Энрике родились близнецы.В сентябре прошлого года Хулио исполнилось 76 лет, но он заявляет, что чувствует себя полным сил. «Я проживу до ста лет, у меня прекрасная наследственность! – говорит он. – В конце концов, моему младшему сыну всего пять лет».Единственным, что омрачает размеренную жизнь певца, стал недавний скандал с внебрачным сыном. Выяснилось, что Иглесиас является биологическим отцом 43-летнего Хавьера Санчеса, который был рожден после пары дней, которые Хулио провел с одной испанской балериной.Судебные разбирательства с привлечением прессы длились почти 30 лет. Все это время Хулио удавалось отмахиваться от этого неожиданного родства. Однако пару месяцев назад внебрачному сыну удалось заполучить бутылку со следами слюны Иглесиаса и провести экспертизу ДНК. Отцовство знаменитого тенора подтвердилось на 99%.Певец уже и сам не помнит, что там было с той балериной, но, похоже, заплатит за свою минутную слабость сполна. Внебрачный сын может претендовать на свою долю наследства, а речь идет о многомиллионном состоянии, которое Хулио Иглесиас заработал за свою долгую творческую жизнь. Ряд крупных компаний даже предложили Хавьеру Санчесу перекупить у него право наследования, и в этом случае денежки попадут к девятому ребенку Иглесиаса уже сейчас, до того, как знаменитый певец покинет этот бренный мир.Имя Иглесиаса занесено в Книгу рекордов Гиннесса как музыканта, продавшего наибольшее число альбомов с песнями на разных языках мира. Разошлось 250 миллионов дисков, Иглесиас получил «Грэмми», дал более 4,5 тысяч концертов, спел со Стиви Уандером, Дайаной Росс, Стингом…по материалам статьи Ирины Фалькао/ Sobesednik