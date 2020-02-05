РУДН – 60 лет: студенческие воспоминания посла РФ в Испании

Сегодня, 5 февраля всемирно известный Российский университет дружбы народов отмечает свое 60-летие. Посол России в Испании Юрий Корчагин поделился своими воспоминаниями об учебе в нем и своих известных однокурсников в интервью для «РИА – Новости».Университет дружбы народов дает очень высокий уровень образования, в том числе языковую подготовку, но не только: студенты в 1970-е работали летом на целине и строили БАМ – вспоминает Юрий Корчагин.Он учился в нем с 1971 по 1977 годы на историко-филологическом факультете, и потому получил приглашение от ректора Владимира Филиппова и приехал в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвященных юбилею ВУЗа.«Куда поступать после армии, мы решали вместе с другом. На тот момент Университет дружбы народов был относительно новым учебным заведением, с большим будущим, в нем была великолепная языковая школа, по уровню подготовки он конкурировал с ИнЯзом и МГИМО. А мы хотели учить иностранные языки», — рассказал Корчагин.Первым языком был английский, вторым – испанский. Учиться приходилось много, на первом курсе только английского 24-26 часов в неделю. «После первого года человек уже практически свободно говорил, была очень хорошая методика», — рассказывает посол.Русский язык иностранцам (на тот момент в университете их было очень много, в основном из Африки, Азии и Латинской Америки) также преподавали на очень высоком уровне. За год на подготовительном факультете русскому учили так, что можно было дальше осваивать специальность наравне с советскими студентами.В группе, где учился Корчагин, было двадцать человек – из них восемь советских студентов, двенадцать иностранцев. «Общаться со сверстниками из других стран было очень интересно. Я с большой теплотой вспоминаю об этом. В первые годы я жил в общежитии на ул. Миклухо-Маклая. Сначала в одной комнате с молодым человеком, приехавшим из Индонезии. Потом с чилийским студентом, который спасался в СССР от диктатуры Пиночета. По тем временам общежитие было благоустроенное, была общая кухня, где каждый готовил свои национальные блюда. Для иностранцев общежитие было отличной возможностью совершенствовать русский», — вспоминает Корчагин.Студенты в основном жили небогато, на всем экономили, но были и исключения. «Как-то зашли к студенту-иностранцу в комнату, а у него стоял личный холодильник. Для нас это было немыслимо. В шкафу — несколько пар обуви. Это поразило: у меня тогда была одна пара на все случаи жизни», — смеется посол.Некоторые из иностранных студентов остались в СССР и после учебы – кто-то женился, кто-то не захотел уезжать, кто-то не мог этого сделать по политическим причинам, например, в Чили. Но из группы, в которой учился Корчагин, все иностранцы вернулись на родину.«Большинство хотели вернуться, чтобы помочь своему государству развиваться. У университета была отличная база: были очень востребованы профессии инженера, сельскохозяйственные, медицинские. Направление студентов на учебу в СССР помогало этим странам создавать собственные кадры», — говорит посол. Многие выпускники сделали блестящие карьеры, а некоторые дослужились до министерских и даже президентских постов.Летом работали в стройотрядах. Первый опыт Юрий Корчагин приобрел еще до начала учебы, сразу после поступления, на строительстве главного здания университета – «креста». «В те годы мы все записывались в стройотряды – это было интересно, модно, позволяло посмотреть собственную страну, для иностранцев это вообще была фантастика. Я поднимал целину – в Казахстане, в 200 км от Целинограда (сейчас Нур-Султан, до этого Астана – ред.), когда там ничего не было. Работал на строительстве БАМа. В Сибири работать тяжело, мы рыли в вечной мерзлоте котлованы для опор электропередач. А вечером собирались у костра, пели песни. Палатки, тайга и огромные звезды. Латиноамериканские ребята пели под гитару, девчонки в романтическом настроении плакали», — вспоминает Корчагин.Учиться было интересно, занятия практически никто не прогуливал – и все благодаря преподавателям, которые сумели заинтересовать студентов. «Учителя были очень хорошие. Преподаватель английского языка Елена Калемина, историк Анатолий Сергеевич Протопопов, у которого я защищал курсовые и диплом, филолог-испанист Наталья Михайловна Фирсова, историк Таисия Николаевна Матулис. Эти люди искренне хотели передать свои знания. Это чувствовалось, учиться реально хотелось, было ощущение, что это нужно тебе», — рассказал посол.Университет Корчагин закончил с красным дипломом в 1977 году. «Мы завершили учебу раньше, чем в других вузах. В апреле я защитил диплом, в это время МИД искал специалиста с испанским языком, чтобы отправить на работу в Мексику. Так я уехал в первую командировку», — рассказал он. Распределения в РУДН, в отличие от многих советских вузов, не было. Но выпускники были востребованы, уровень образования был высокий, и работу найти после окончания было несложно.С некоторыми однокурсниками позже случайно встречались в командировках. «У меня был друг Рашид Габдуллин, мы с ним всю учебу просидели за одной партой, а затем неожиданно встретились в Мексике, он там работал корреспондентом «Комсомольской правды». На юбилеи факультета или университета я всегда пытаюсь попасть, если нахожусь в Москве», — говорит представитель России в Испании.До направления в Испанию в качестве руководителя диппредставительства Юрий Корчагин в течение нескольких лет возглавлял Латиноамериканский департамент МИД. Когда приезжали главы латиноамериканских государств, рассказывает он, российские дипломаты всегда предлагали включить в их программу посещение РУДН и встречу со студентами из их стран.Президент Гайаны Бхаррат Джагдео закончил университет в 1990 году. «Рассказывают, что гардеробщица, когда он приехал в университет уже в качестве президента, его узнала, вспомнила, как он вечно в Москве мерз и сдавал ей пальто», — со смехом вспоминает посол.Для справки:— многопрофильный университет в Москве, Россия. Учреждён постановлением Совета министров СССР от 5 февраля 1960 года как Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, с 5 февраля 1992 года — Российский университет дружбы народов.Решение о создании в СССР интернационального Университета дружбы народов было обусловлено необходимостью оказать помощь странам, завоевавшим свободу от колониальной зависимости на рубеже 1950—1960-х годов. Основной задачей УДН стала подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, воспитанных в духе дружбы между народами. Кроме того, Университет предоставлял возможность получить высшее образование и советской молодежи.Прием студентов осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения, в последующем — через посольства и консульства СССР. Учредителями УДН выступили Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), Советский комитет солидарности стран Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД). В 1961 году Университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — первого премьер-министра Демократической Республики Конго, одного из символов победы национально-освободительного движения народов Африки.Занятия в УДН начались в 1960 году на подготовительном факультете, в 1961 году на факультетах: инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математическом и естественных наук, экономики и права. Первый выпуск состоялся в 1965 году, 228 специалистов из 47 стран мира.В 1964 году Университет был принят в члены Международной организации университетов (МАУ), а также получил возможность отправлять официальных представителей на Всемирные фестивали молодежи и студентов.В 1975 году УДН был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки.5 февраля 1992 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 229-р Университет был переименован в Российский университет дружбы народов. Учредитель РУДН — Правительство Российской Федерации.