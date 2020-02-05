Королева Летисия: стильная и роскошная

Современные королевы и принцессы – настоящие эталоны элегантности. Однако эти красавицы не намерены одеваться консервативно и устарело, поэтому пополняют свой гардероб трендовыми новинками.Так, королева Испании Летисия выбрала для одного из выходов стильный кейп – сообщает 24tv.ua.В понедельник, 3 февраля, в Мадриде прошла торжественная церемония открытия 14-х законодательных собраний.Политическое событие не обошли вниманием король Филипп VI и его супруга Летисия. Супруги решили с детства готовить своих дочерей к трону, поэтому на мероприятии Ее Величество красовалась рядом с принцессами Леонор и Софией.И не только появление королевской семьи привлекло внимание общественности, но и их изысканный наряд. Леонор и София предстали перед камерами в светлом и красном платьях, которые дополнили черными пальто и балетками. А вот сама королева Летисия покорила всех очевидцев стильным черным кейпом с меховой вставкой и белоснежным платьем.Интересно, что наряд имел несимметричный крой, который очень редко выбирают представители монархии, стремясь демонстрировать идеальные силуэты. Однако, кажется, испанская модница Летисия не боится экспериментов и прекрасно демонстрирует результаты своего выбора.Для справки:Лети́сия (урожденная Лети́сия Орти́с Рокасолáно, исп. Letizia Ortiz Rocasolano; р. 15 сентября 1972 года, Овьедо, Испания) — королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.Леди Летисия — старшая дочь журналиста Хесуса Хосе Ортиса Áльвареса и медсестры Марии Паломы Рокасолано Родригес.Летисия училась в государственной школе La Gesta 1 в Овьедо, а затем семья переехала в Мадрид. Когда ей было всего 10 лет, она стала принимать участие в передаче «El Columpio» на радио Antena 3. В Мадриде Летисия окончила среднюю школу Ramiro de Maeztu. Затем она поступила в один из старейших университетов мира — Мадридский университет Комплутенсе, где она получила дипломы бакалавра и магистра в журналистике. Еще во время учебы в университете Летисия была интерном в газете «La Nueva España» (1992—1993 годы), в газете ABC и в агентстве новостей EFE. После окончания университета Летисия некоторое время работала в газете «Siglo XXI» в Мексике. Вернувшись в Испанию, она продолжила карьеру в испанском филиале экономического телевизионного канала Блумберга, а затем перешла в телекомпанию CNN+.В 2000 году Летисия получила награду Мадридской ассоциации прессы — Premio Mariano José de Larra (Премия Мариано Хосе де Ларра). Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.В августе 2003 года Летисия стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.7 августа 1999 года Летисия вышла замуж за Алонсо Герреро Переса, своего школьного учителя литературы, с которым она встречалась 10 лет. Брак был зарегистрирован только в мэрии и закончился разводом в 2000 году.1 ноября 2003 года абсолютно неожиданно для всех королевский дворец объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Фелипе и журналистки Летисии Ортис Рокасолано.6 ноября 2003 года в 12:30 дня состоялась торжественная помолвка. Фелипе подарил невесте обручальное кольцо из белого золота, а Летисия вручила Фелипе запонки из белого золота с сапфирами и книгу классика испанской литературы Мариано Хосе де Ларры «Паж короля Энрике Слабого». Затем Фелипе и Летисия приняли участие в пресс-конференции для 250 журналистов из более чем 10 стран мира.После помолвки Летисия переехала во дворец Сарсуэла.Поскольку первый брак Летисии не был церковным, Католическая церковь не возражала против ее бракосочетания с принцем Астурийским.Свадьба состоялась 22 мая 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде. Венчание транслировалось телевизионными каналами многих стран, которые собрали у экранов около 1,5 миллиарда зрителей во всем мире.